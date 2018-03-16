НАБУ провело обыск в миграционной службе на Киевщине

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили обыски в Управлении Государственной миграционной службы в Киевской области в рамках расследования по факту возможного получения взяток представителями суда и чиновниками при посредничестве адвокатов для получения лицами гражданства.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в ответе на информационный запрос УНН.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 14 марта 2018 года провели обыски в служебных кабинетах должностных лиц Управления Государственной миграционной службы в Киевской области", - рассказали в пресс-службе.

В НАБУ объяснили, что следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного получения неправомерной выгоды представителями судебной и исполнительной ветвей власти при посредничестве адвокатов и частных лиц за вынесение заведомо неправосудных судебных решений и дальнейшее противоправное содействие в получении лицами гражданства Украины.

"В ходе следственных действий изъяты материалы, которые приобщены к уголовному производству", - уточнили в Бюро.

Следствием, как сообщили в ведомстве, исследуются возможные действия группы посредников, которые вместе с представителями судебной ветви власти готовили документы, на основании которых впоследствии выносились судебные решения об установлении юридических фактов наличия будто бы у иностранцев родственников, которые жили на территории современной Украины в начале ХХ столетия.

"В дальнейшем эти судебные решения вместе с другими, в том числе поддельными документами, подавались в территориальные органы Государственной миграционной службы, которыми в кратчайшие сроки принимались решения о признании лиц гражданами Украины на основании ст. 8 Закона Украины "О гражданстве Украины" и выдаче указанным лицам паспортов гражданина Украины и паспортов гражданина Украины для выезда за границу, в том числе и биометрических документов, используемых для безвизовых путешествий", - рассказали в НАБУ.