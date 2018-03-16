На Днепропетровщине мотоциклист-уголовник сбил насмерть женщину с ребенком

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Мать и ее малолетний ребенок погибли в результате ДТП с мотоциклистом в Днепропетровской области.
Об этом сообщили УНН в полиции.
ДТП произошло вчера вечером в пгт Демурино Меживского района области. Ранее судимый мужчина, 1971 года рождения, на мотоцикле сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу.
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ее сын, в 2015 году рождения, скончался по дороге в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются. Открыто уголовное производство по ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).
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