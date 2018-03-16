Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Подмосковье грабитель ранил бизнесмена и... застрелил своего сообщника

16.03.2018 13:23

Следователи Московской области возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на коммерсанта, перевозившего крупную сумму денег. Потерпевший оказал сопротивление, после чего нападавшие открыли стрельбу. В итоге смертельное ранение получил один из них.

По предварительным данным, 15 марта 2018 года бизнесмен ехал на автомобиле по дороге в поселке Малино Ступинского района, когда его обогнал другой автомобиль. Машина перегородила путь, после чего из нее вышли трое неизвестных в масках, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ.

Картинки по запросу застрелил своего сообщника

"Угрожая предметом, похожим на пистолет, они проникли в салон автомобиля (потерпевшего. - Прим. NEWSru.com) и открыто похитили денежные средства в размере 200 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.

Бизнесмен оказал сопротивление, и один из нападавших произвел несколько выстрелов, причинив ему ранения. Одна из выпущенных пуль также смертельно ранила одного из грабителей. Двое его сообщников после стрельбы сели в свой автомобиль и скрылись.

"В ходе осмотра места происшествия изъяты: одна пуля калибра 9 мм и мобильные телефоны", - добавили в ГСУ СК РФ. Ведется розыск нападавших, а также "проводятся проверочные мероприятия по факту ранения мужчины и похищения у него денежных средств".

Произошедшее квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным "Московского комсомольца", от действий грабителей пострадал азербайджанец. Он госпитализирован с ранениями бедра и живота.

Опознать убитого грабителя пока не удалось. На вид ему исполнилось 25-30 лет. Нападавший имел славянскую внешность. // NEWSru.com

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...