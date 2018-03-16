В Подмосковье грабитель ранил бизнесмена и... застрелил своего сообщника

Следователи Московской области возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на коммерсанта, перевозившего крупную сумму денег. Потерпевший оказал сопротивление, после чего нападавшие открыли стрельбу. В итоге смертельное ранение получил один из них.

По предварительным данным, 15 марта 2018 года бизнесмен ехал на автомобиле по дороге в поселке Малино Ступинского района, когда его обогнал другой автомобиль. Машина перегородила путь, после чего из нее вышли трое неизвестных в масках, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ.

"Угрожая предметом, похожим на пистолет, они проникли в салон автомобиля (потерпевшего. - Прим. NEWSru.com) и открыто похитили денежные средства в размере 200 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.

Бизнесмен оказал сопротивление, и один из нападавших произвел несколько выстрелов, причинив ему ранения. Одна из выпущенных пуль также смертельно ранила одного из грабителей. Двое его сообщников после стрельбы сели в свой автомобиль и скрылись.

"В ходе осмотра места происшествия изъяты: одна пуля калибра 9 мм и мобильные телефоны", - добавили в ГСУ СК РФ. Ведется розыск нападавших, а также "проводятся проверочные мероприятия по факту ранения мужчины и похищения у него денежных средств".

Произошедшее квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным "Московского комсомольца", от действий грабителей пострадал азербайджанец. Он госпитализирован с ранениями бедра и живота.

Опознать убитого грабителя пока не удалось. На вид ему исполнилось 25-30 лет. Нападавший имел славянскую внешность. // NEWSru.com