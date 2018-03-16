Кровавая авария подъемника на лыжном курорте в Грузии (видео)

На горнолыжном курорте в Гудаури в Грузии сломался подъемник, из-за этого серьезно травмировались восемь человек.

Об этом сообщил Knyshov Peter на своей странице в Facebook.

Он отметил, что спасатели прибыли на место происшествия в течении 10 минут.

"Катастрофа на курорте в Гудаури! Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода подъемника в обратном направлении на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших в "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди. Слабонервным – просьба не смотреть", – говорится в сообщении.

Позже грузинский телеканал Rustavi2 сообщил, что на канатной дороге возникли перебои с электроэнергией.

Восемь человек серьезно пострадали в результате выхода из строя канатной дороги в горном грузинском курорте Гудаури, позже сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко.

"Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси", – сказал Сергиенко.

По его словам, у туриста из Украины открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины.

В связи с аварией на канатной дороге в Гудаури МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта". // Сегодня