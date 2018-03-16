В столичном ресторане зарезали мужчину

В Киеве в ресторане быстрого питания сегодня нашли тело мужчины с перерезанным горлом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационные ресурсы в соцсети Facebook.

"Поступила информация, что только на Подоле, в ресторане быстрого питания Пузата Хата был найден мужчина с перерезанным горлом", - говорится в сообщении.

Сейчас информация проверяется.

Также ресторан закрыт на входе подстерегает полиция.