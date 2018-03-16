В столичном ресторане зарезали мужчину

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В Киеве в ресторане быстрого питания сегодня нашли тело мужчины с перерезанным горлом.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационные ресурсы в соцсети Facebook.
"Поступила информация, что только на Подоле, в ресторане быстрого питания Пузата Хата был найден мужчина с перерезанным горлом", - говорится в сообщении.
Сейчас информация проверяется.
Также ресторан закрыт на входе подстерегает полиция.
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