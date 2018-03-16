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Смерть у «Пузатой хаты» на столичном Подоле оказалась самоубийствои

16.03.2018 14:09

 На месте происшествия работают правоохранители и медики

 В ресторане быстрого питания "Пузата хата", расположенном на столичном Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", произошло самоубийство. Об этом 112.ua сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Суицид на Подоле, 16.12.2018

Как уточняется, мужчина вонзил себе в шею нож. Произошло это на входе в заведение, где и обнаружено тело. Информацию о самоубийстве подтверждают очевидцы.

 

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и медики. Территория вокруг оцеплена полицией. На фото, опубликованных в СМИ, видно следы крови неподалеку от входа в ресторан.

 

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