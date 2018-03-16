В Одессе задержали иностранцев, подозреваемых в похищении мужчины

В Одессе сотрудники прокуратуры и уголовного розыска Национальной полиции изъяли оружие и боеприпасы у четверых иностранцев, которых подозревают в похищении человека.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В рамках расследования уголовного производства по факту похищения человека, грабежей и вымогательства, совершенных организованной группой, сотрудники прокуратуры и полиции провели обыски по местам проживания подозреваемых.

Правоохранители изъяли пулемет «Горюнова», пакеты с патронами различных калибров, автомат АКС 5,45 и магазины от автомата с почти 80 патронами, пистолеты, штык-ножи, три гранаты, тротиловую шашку.

По подозрению в указанных преступлениях сотрудники прокуратуры и полиции Одесской области задержали четырех иностранцев.

Задержанным сообщили о подозрении. // Realist