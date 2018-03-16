5 отелей для отдыха в Турции в 2018

Цены на отдых в Турции находятся на доступном для наших соотечественников уровне. В этом и кроется главная причина популярности курортов этого государства. Вполне вероятно, что кто-то еще не успел побывать в этой стране, но планирует это сделать в обозримом будущем.

В данном деле первым делом стоит определиться с отелем, в котором будет проходить пребывание. Надо сказать, тем, кто купил обычные или горящие туры в Турцию, что данного рода заведений тут тысячи. Чтобы подбор лучшего не стал причиной траты массы времени, стоит обратить внимание на следующие отели, успевшие зарекомендовать себя с лучшей стороны:

Senza The Inn Resort & Spa 5*;

Concorde De Luxe Resort 5*;

Gural Premier Tekirova 5*.

Несмотря на то, что все они пятизвездочные, каждый может похвастаться своим набором преимуществ и особенностей.

Senza The Inn Resort & Spa - огромный отель с отличным сервисом

На территории данного отеля можно буквально заблудиться. Все дело в том, что он занимает огромную территорию, на которой уютно соседствуют главный комплекс, бассейн, несколько баров, небольшой сквер и другие объекты. Изюминкой Senza The Inn Resort & Spa 5* является собственный аквапарк. Причем включает он в себя не пару горок высотой с два метра, а конструкции, возвышающиеся над бассейном не менее чем на 5-8 метров. Готовят в отеле вкусно и много. Стоит отметить и о наличии системы питания "Все включено". До морского побережья от заведения несколько десятков метров. При необходимости можно воспользоваться бесплатным трансфером.

Concorde De Luxe Resort 5* - популярный отель в 15 км от Антальи

Данный отель возведен в недавнем времени. Так что, пребывающие в нем туристы, не будут свидетелями отклеившейся плитки, вышедшей из строя сантехники или сломанного выключателя. Заведение имеет на своей территории огромный бассейн, а также несколько ресторанов, где можно отведать блюда разных кухонь мира. От Concorde De Luxe Resort до пляжа курсирует каждые полчаса автобус. Так что если надоест купаться в бассейне, можно потратить часы на купание в Средиземном море.

Gural Premier Tekirova 5* - отель в Кемере

Самым спокойным курортом в Турции признан Кемер. Это небольшой городок, в котором есть большой рынок и масса развлекательных заведений. Именно здесь и расположился Gural Premier Tekirova, с территории которого открывается превосходный вид на, расположенные вдалеке, горные вершины. Номерной фонд располагается в коттеджах, высотах которых ограничена двумя и тремя уровнями. Едва покинув пределы заведения, турист оказывается на побережье, усеянном лежаками и шезлонгами.

Если какой-либо из заядлых путешественников уже посетил перечисленные заведения, то ему следует наметить визит в Asel Resort или Melissa Residence. Здесь уровень сервиса и инфраструктура также заслуживают всяческих похвал.