Глава МИД Великобритании считает, что приказ о применении химоружия, вероятно, отдал Путин

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, заявил, что приказ на применение химического оружия в Солсбери, с большой вероятностью, отдал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters.

Джонсон подчеркнул, что ничего не имеет против российского народа и россиян.

"Мы ничего не имеем против россиян. Никакой русофобии из-за происходящего не будет", - заверил он.

Конфликт же у британского правительства именно с Кремлем и Путиным, объяснил министр.

"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй мировой войны", - заявил он.

Напоминаем, что власти Британии обвиняют Россию в применении нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии.

Химическое оружие было применено во время покушения на экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Он и его дочь все ещё в коме, полицейский, первым прибывший на место происшествия, в больнице в тяжелом состоянии. // 112.ua