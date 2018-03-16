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Глава МИД Великобритании считает, что приказ о применении химоружия, вероятно, отдал Путин

16.03.2018 14:41

Британский МИД считает этот вариант наиболее вероятным

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, заявил, что приказ на применение химического оружия в Солсбери, с большой вероятностью, отдал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters.

Борис Джонсон Из открытых источников

Джонсон подчеркнул, что ничего не имеет против российского народа и россиян.

"Мы ничего не имеем против россиян. Никакой русофобии из-за происходящего не будет", - заверил он.

Конфликт же у британского правительства именно с Кремлем и Путиным, объяснил министр.

"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй мировой войны", - заявил он.

Напоминаем, что власти Британии обвиняют Россию в применении нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии.

Химическое оружие было применено во время покушения на экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Он и его дочь все ещё в коме, полицейский, первым прибывший на место происшествия, в больнице в тяжелом состоянии. // 112.ua

 

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