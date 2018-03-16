Глава МИД Великобритании считает, что приказ о применении химоружия, вероятно, отдал Путин

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Британский МИД считает этот вариант наиболее вероятным
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, заявил, что приказ на применение химического оружия в Солсбери, с большой вероятностью, отдал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters.
Джонсон подчеркнул, что ничего не имеет против российского народа и россиян.
"Мы ничего не имеем против россиян. Никакой русофобии из-за происходящего не будет", - заверил он.
Конфликт же у британского правительства именно с Кремлем и Путиным, объяснил министр.
"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй мировой войны", - заявил он.
Напоминаем, что власти Британии обвиняют Россию в применении нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии.
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