Россиянин, сидевший за убийство отца, освободился по УДО и... забил насмерть кочергой мать

В Бурятии передано в суд для рассмотрения по существу уголовное дело местного жителя, который получил условно-досрочное освобождение после убийства отца и через два месяца забил свою мать насмерть (часть 1 статьи 105 УК), сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

По данным следствия, 40-летний обвиняемый отбывал наказание в исправительной колонии за убийство родного отца. В конце октября 2017 года он получил условно-досрочное освобождение и вернулся домой к 65-летней матери.

Меньше чем через два месяца, в декабре, «после незначительных упреков» обвиняемый избил женщину шваброй и кочергой. Когда мать перестала издавать звуки, сын оставил ее в своей комнате. Через некоторое время пострадавшая скончалась от многочисленных повреждений и травматического шока.

Ведомство отмечает, что судмедэксперты зафиксировали у нее переломы шести ребер, большеберцовой кости и множество других травм. Мужчину задержали на месте происшествия и арестовали. // Медиазона