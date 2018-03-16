Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Россиянин, сидевший за убийство отца, освободился по УДО и... забил насмерть кочергой мать

16.03.2018 14:52

В Бурятии передано в суд для рассмотрения по существу уголовное дело местного жителя, который получил условно-досрочное освобождение после убийства отца и через два месяца забил свою мать насмерть (часть 1 статьи 105 УК), сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

По данным следствия, 40-летний обвиняемый отбывал наказание в исправительной колонии за убийство родного отца. В конце октября 2017 года он получил условно-досрочное освобождение и вернулся домой к 65-летней матери.

Картинки по запросу убил кочергой

Меньше чем через два месяца, в декабре, «после незначительных упреков» обвиняемый избил женщину шваброй и кочергой. Когда мать перестала издавать звуки, сын оставил ее в своей комнате. Через некоторое время пострадавшая скончалась от многочисленных повреждений и травматического шока.

Ведомство отмечает, что судмедэксперты зафиксировали у нее переломы шести ребер, большеберцовой кости и множество других травм. Мужчину задержали на месте происшествия и арестовали. // Медиазона

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...