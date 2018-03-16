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За спробу дати хабара поліцейському, мешканцю Закарпаття загрожує до 4 років позбавлення волі

16.03.2018 15:05

За спробу дати хабара поліцейському, щоб відкупитися за керування автомобілем без водійського посвідчення чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі.

Начальником Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 КК України, за кваліфікуючою ознакою – надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Картинки по запросу хабар

Обвинувальний акт вже скеровано до районного суду.

Йдеться про ситуацію, яка сталася 13 березня близько 8-ї години ранку на автодорозі сполученням Львів-Самбір-Ужгород. Працівники патрульної поліції зупинили автомобіль марки «Таврія», який порушував ПДР, а саме - рухався між населеними пунктами без увімкненого світла.

За кермом автомобіля перебував місцевий мешканець, який вже затримувався правоохоронцями за за керування у стані алкогольного сп’яніння. Цього разу чоловік взагалі сів за кермо не маючи водійського посвідчення.

Бажаючи уникнути відповідальності за скоєння адмінправопорушення, водій «заробив» собі кримінальну відповідальність – намагався дати поліцейським хабара сумою 1 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Прес-служба прокуратури Закарпатської області

 

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