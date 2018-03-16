На Тернопільщині нелюд отруйними кістками звів у могилу понад 25 собак

Близько тижня тому в Підволочиську, що на Тернопільщині, чоловік продавав людям дешеві кістки для собак, від яких потім тварини помирали.

Про це пишуть Тернополяни.

На прес-конференції захисниця тварин, засновниця БФ «Вірні друзі» Алла Ляпандра розповіла, що це одне із наймасовіших отруєнь собак.

— Кістки продавав чоловік, якого, до речі, добре знають місцеві мешканці. Мені відомо, що на сьогоднішній день більш ніж 25 собак загинули через небезпечний товар горе продавця. Вочевидь, ця людина, перед тим, як пропонувати мешканцям краю свій крам, обробила кістки отруйною речовиною чи посипала порошком. Цими днями небезпечні кістки мають бути відправлені на експертизу, проте я не певна, що по цій справі нам вдасться добитися справедливості. Оскільки період масового отруєння тварин припав на вихідні дні, померлих собак не вдалося відправити на перевірку та отримати висновок про причину смерті, — розповіла захисниця тварин.

Пані Алла наголосила, що подібних випадків звірства над безпритульними тваринами в області можна налічити чимало. Майже завжди винні у скоєному люди не отримують жодного покарання.