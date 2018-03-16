На Миколаївщині чоловік під час сварки убив співмешканку та сховав тіло у зливній ямі

15 березня до чергової частини Первомайського відділу поліції звернулась 59-річна місцева мешканка, голова квартального комітету одного з мікрорайонів м. Первомайська, та повідомила про те, що вона занепокоєна зникненням 63-річної мешканки їхнього кварталу, яку вона не бачила вже тривалий час.

Від заявниці правоохоронці дізнались, що зникла жінка разом зі своїм співмешканцем мешкала на території недобудованого приватного будинку, який вони охороняли по домовленості із домовласниками. Квартальна також розповіла, що співмешканці часто зловживали спиртними напоями та влаштовували гучні сварки, після яких жінка нерідко з’являлась на людях із синцями на обличчі.

Останній раз, близько двох місяців тому, її бачили сусіди із синцями та вона ледве пересувала ноги. Зустрівши чоловіка, заявниця запитала у нього, куди поділась його дружина, на що останній відповів, що її нібито забрав до себе син. Та коли жінка зв’язалась із сином зниклої, з’ясувалось що останній і гадки не має, де його мати. Запідозривши неладне, квартальна одразу ж звернулась до поліції по допомогу.

З’ясовуючи обставини події, правоохоронці приїхали за місцем останнього проживання зниклої та, оглянувши територію домоволодіння, знайшли у неробочій стічній ямі тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.

У вчиненому злочині зізнався 54–річний співмешканець покійної. Чоловік розповів, що вживаючи оковиту зі своєю дружиною, між ними виникла чергова сварка, під час якої він вдарив її рукою по голові. Від удару жінка впала на підлогу, а він, не звернувши на це уваги, пішов спати. А прокинувшись зранку, виявив, що жінка вже мертва. Злякавшись скоєного злочину, чоловік сховав тіло покійниці у зливну яму, накривши її металевим люком.

Слідчим підрозділом Первомайського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть». За вчинення злочину чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у скоєному злочині та обрання міри запобіжного заходу.

Первомайський відділ поліції

ГУНП Миколаївської області