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У столичного недостроя нашли тело несовершеннолетней девушки

16.03.2018 15:42

По предварительной информации, девушка находилась в розыске.

В Святошинском районе Киева на территории недостроя нашли тело молодой девушки. По предварительной информации, она находилась в розыске.

Фото Киев Оперативный.

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ужасный случай произошел сегодня, около 12:00, на проспекте Победы в Святошинском районе. На территории недостроя нашли тело девушки. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

 

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