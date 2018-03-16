В Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего проституток в Турцию

Пограничники Одесской области задержали торговца людьми. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Жертву преступления, гражданку Украины обнаружили в пункте пропуска "Одесса-авиа" во время оформления рейса "Одесса – Анкара". Как было установлено, в отношении нее было заключено соглашение относительно эксплуатации ее в сфере предоставления интимных услуг в Турции.

Пограничники также задержали организатора преступления – гражданина Турции. Также были изъяты вещественные доказательства.

Преступнику грозит срок лишения свободы от 3 до 8 лет. Жертва добровольно отказалась от выезда за границу. // Сегодня