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В Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего проституток в Турцию

16.03.2018 15:55

Жертва добровольно отказалась от выезда за границу

Пограничники Одесской области задержали торговца людьми. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Картинки по запросу задержание

Жертву преступления, гражданку Украины обнаружили в пункте пропуска "Одесса-авиа" во время оформления рейса "Одесса – Анкара". Как было установлено, в отношении нее было заключено соглашение относительно эксплуатации ее в сфере предоставления интимных услуг в Турции.

Пограничники также задержали организатора преступления – гражданина Турции. Также были изъяты вещественные доказательства.

Преступнику грозит срок лишения свободы от 3 до 8 лет. Жертва добровольно отказалась от выезда за границу. // Сегодня

 

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