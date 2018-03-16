Жителей оккупированного Донбасса призывают на военные сборы в Россию

Российское командование на оккупированном Донбассе призывает на военные сборы местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"На базе одной из частей российско-оккупационных войск осуществляется подготовка призыва на сборы местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет. Предполагается, что призванные на это собрание лица вскоре продолжат подготовку в одном из учебных центров РФ на территории Ростовской области России", - сообщил Д.Гуцуляк.

Также он отметил, что российское командование предоставляет обещание, что тем лицам, которые пройдут сборы, позже будет предоставляться преимущество при назначении на должности в подразделениях ВС РФ.