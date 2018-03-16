Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил

Об этом он сказал, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины", – напомнил он.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", – заявил президент.