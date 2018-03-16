Евросоюз сделал заявление по Крыму и обратился к России

Европейский Союз не будет признавать незаконные выборы в оккупированном Крыму и заверил в поддержке Украины, а также призвал Россию начать соблюдать международное право.

Об этом говорится в декларации верховного представителя ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности – вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини накануне четвертой годовщины аннексии полуострова, опубликованная на сайте Совета ЕС.

В ЕС заявили, что продолжают политику непризнания незаконной аннексии полуострова и считают эти действия России нарушением международного права. Также европейцы не признают и российские выборы в Крыму.

"Евросоюз остается приверженным реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове", – говорится в заявлении.

Также у ЕС вызывает беспокойство продолжающаяся милитаризация полуострова, которая влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Кроме того, европейцы осуждают принудительный призыв крымчан на службу в российскую армию; осуждают строительство Керченского моста, который возводится без согласия Украины; Россия регулярно нарушает права человека на полуострове: преследования и задержания крымских татар, пытки, убийства несогласных с оккупацией; призывают освободить ряд украинских политзаключенных.

ЕС призывает Россию к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на полуострове, обеспечить свободный доступ международных правозащитников на всю территорию Крыма. // Сегодня