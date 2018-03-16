Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

МВД намерено не пускать россиян на избирательные участки в Украине 18 марта

16.03.2018 17:31

При этом будет усилена охрана российских дипучреждений в Украине

Граждан РФ, проживающих в Украине, кроме дипломатов, не пустят для голосования на выборах президента России. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

посольство России

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", – отметил Аваков.

Аваков добавил, что 21 февраля украинский МИД направил в МИД РФ ноту №610/23-110-236, в которой заявил решительный протест с требованием не проводить выборы 18 марта в оккупированном РФ Крыму.

"МИД Украины отметило, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодня РФ не отказалась от своих противоправных намерений", - добавил Аваков.

В этих условиях МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации – подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - подытожил украинский министр. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...