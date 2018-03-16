МВД намерено не пускать россиян на избирательные участки в Украине 18 марта

При этом будет усилена охрана российских дипучреждений в Украине

Граждан РФ, проживающих в Украине, кроме дипломатов, не пустят для голосования на выборах президента России. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", – отметил Аваков.

Аваков добавил, что 21 февраля украинский МИД направил в МИД РФ ноту №610/23-110-236, в которой заявил решительный протест с требованием не проводить выборы 18 марта в оккупированном РФ Крыму.

"МИД Украины отметило, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодня РФ не отказалась от своих противоправных намерений", - добавил Аваков.

В этих условиях МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации – подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - подытожил украинский министр. // 112.ua