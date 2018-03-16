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Затримано підозрювану у незаконному заволодінні коштами ПАТ «Укргазбанк» на суму 250 млн. гривень

16.03.2018 17:45

Прокуратурою міста Києва спільно із Головним управлінням КЗЕ СБУ та Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у місті Києві затримано підозрювану в організації злочинної схеми по заволодінню коштами державного банку ПАТ «Укргазбанк» у сумі 250 млн гривень.

Встановлено, що у 2015 році вказана особа, під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ, умисно та за попередньою змовою з іншими особами, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного портфелю державного банку ПАТ «Укргазбанк».

Картинки по запросу «Укргазбанк»

З метою реалізації злочинного плану зловмисниця створила низку фіктивних підприємств, призначивши їх керівниками підконтрольних осіб, та залучила у якості співвиконавців інших осіб, які підшукали нотаріуса, що засвідчив незаконні угоди, та вчиняли інші дії, необхідні для здійснення злочинної оборудки.

Внаслідок зазначених дій банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки.

За погодженням із прокурором у кримінальному провадженні 38-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та фіктивному підприємництві.

Наразі за клопотанням прокуратури відносно зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Також тривають заходи із встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва

 

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