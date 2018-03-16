Офіційна заява МВС України в зв’язку з наміченими на 18 березня виборами президента РФ

Згідно з нотою МЗС України №610/23-110-236 від 21 лютого 2018 року, Україна заявила рішучий протест МЗС РФ і вимагає не проводити вибори 18 березня 2018 року на тимчасово окупованих РФ територіях України – Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. МЗС України відзначило, що голосування в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України буде можливе тільки за умови повного виконання РФ згаданої вище вимоги української сторони.

На сьогодні Російська Федерація не відмовилася від своїх протиправних намірів.

МВС України заявляє, що проведення незаконних виборів на суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права неприпустиме! У цих умовах, констатуючи агресивну гібридну війну Росії проти України, незаконну анексію Автономної Республіки Крим, окупацію частин Донецької та Луганської областей, проведення незаконних виборів на цій суверенній українській території з порушенням всіх норм міжнародного права, МВС України прийняло рішення про неможливість проведення виборів, які порушують закони нашої держави, на території дипломатичних місій РФ, розташованих в Україні.

Він додав, що в неділю 18 березня 2018 року режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступ до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.

З огляду на публічні акції протесту в українському суспільстві, нехтування з боку Росії законними вимогами української сторони, щоб уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв і установ, а також прилеглих до них територій, відповідно до Віденської конвенції. Доступ до установ матимуть виключно особи з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть.

МВС звертається до дипломатів і громадян Російської Федерації з проханням підкоритися законним вимогам України – не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України.

МВС України