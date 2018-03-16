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ГПУ проводит обыски в офисах «Новой Почты» в нескольких городах

16.03.2018 19:44

 Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой Почты". Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее сооснователь Владимир Поперешнюк.

"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике осуществляют обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер", – отметил Поперешнюк.

Новая почта

В Генеральной прокуратуре подтвердили факт обысков в "Новой почте".

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", – написала в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Украины Юрия Луценко, Лариса Сарган. // 112.ua

 

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