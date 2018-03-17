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«Новую почту» обыскивали по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах

16.03.2018 22:39

 Обыски в "Новой почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, сейчас идет расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

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"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличные безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Сарган отметила, что Луценко берет под свой контроль расследование в уголовном производстве. Она также подчеркнула, что в случае, если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто. // 112.ua

 

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