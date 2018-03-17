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Во Львове на взятках задержали новоиспеченного райначальника Гниду и сотрудницу БТИ

17.03.2018 00:06

 Во Львове, сегодня, с подозрением в получении взятки, задержали главу Зализнычной райадминистрации. На время проведения следствия он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Львова.

Добавим, что речь идет о Тарасе Гниде, который был назначен председателем упомянутой РА в декабре 2017 года.

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Кроме этого, сегодня поймали на взятке сотрудницу областного коммунального предприятия "Бюро технической инвентаризации и экспертной оценки".

"Злоумышленница требовала с местного жителя 1,5 тысячи долларов США за изготовление технической документации для раздела квартиры", – сообщают в УСБУ во Львовской области.

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Чиновницу задержали на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в размере 26 тыс. гривен.

Во время обыска в кабинете задержанной нашли более 10 тыс. долларов и около 50 тыс. гривен. // Сегодня

 

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