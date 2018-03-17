Смерть подельника Березовского в Лондоне расследуют как убийство

Раньше никаких данных о насильственной смерти Глушкова не было

Полиция Великобритании открыла уголовное расследование по статье "убийство" после смерти российского бизнесмена Николая Глушкова.

Об этом сообщает ВВС.

Критика Путина и бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского 13 марта нашли мертвым в собственном доме на юге британской столицы.

Никакой информации о признаках насильственной смерти раньше не было. Согласно новым данным вскрытия, причиной его смерти стало удушение. Об этом говорится в официальном сообщении Скотленд-Ярда в социальной сети.

Отметим, что сегодня Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по убийству Николая Глушкова в Лондоне, а также – открыл уголовное дело в связи с отравлением Юлии Скрипаль.

Известно, что в 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ", которая принадлежала Березовскому.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Британию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу 123 млн долларов в компании "Аэрофлот".

Как известно, Бориса Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством.

Напомним, на прошлой недели стало известно, что в Великобритании был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. // Сегодня