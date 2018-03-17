Викрито борців з торгівлею людьми, які організовували борделі по всій країні

Прокуратурою Вінницької області викрито службових осіб управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, які втягували осіб в зайняття проституцією, та заклади, які надавали послуги інтимного характеру.

За результатами професійної співпраці службових осіб управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області, Вінницького управління ДВБ НП України та ГУНП у Вінницькій області, у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, у четвер, 15 березня, під час ретельно спланованої спеціальної операції щодо виявлення та припинення діяльності закладів, які надають послуги інтимного характеру, проведено 15 обшуків.

Обшуки провели і у закладах, які маскувались під масажні салони у м. Вінниці та інших регіонах держави, помешканнях, автомобілях та службових кабінетах поліцейських.

Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти (гривні, долари США, Євро та інші), отримані за зайняття проституцією, сейфи, мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, банківські картки, чорнові записи, біологічні зразки, предмети, схожі на вогнепальну зброю, боєприпаси, холодну зброю та паспорти осіб втягнутих у зайняття проституцією, тощо.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі проводиться ряд оглядів та обшуків, допитуються заявник та свідки.

На разі встановлено, що посадові особи управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, використовуючи службове становище, за попередньою змовою з іншими особами, втягнули жінок в зайняття проституцією.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжних заходів.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.



Довідково: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Вінницької області