На Буковині підліток намагався цеглиною та ножем вбити адміністратора нічного закладу

22 лютого 2018 року 16-річний житель Новоселицького району Чернівецької області, перебуваючи у одному з нічних закладів міста Новоселиці, уламком цеглини наніс удар в голову 42-річній жінці-адміністратору вказаного закладу, а також намагався завдати їй ножові поранення у життєво важливі органи.

Потерпіла чинила нападнику активний опір, завдяки чому отримала лише ножове поранення в руку. Оскільки довести свій злочинний намір до кінця підліток не зміг, він втік з місця скоєння злочину.

Хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (незакінчений замах на вбивство), та обрано запобіжний захід у виді тримання від вартою.

Прес-служба прокуратури Чернівецької області