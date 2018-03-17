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Террорист-палестинец на автомобиле протаранил группу израильских солдат, убив двух человек (видео)

17.03.2018 11:48

На шоссе на Западном берегу реки Иордан террорист на автомобиле врезался в группу солдат израильской армии

Два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает Ynetnews.

A member of the Israeli security forces stands next to the destroyed vehicle that was used by a Palestinian assailant in a car-ramming attack, West Bank, March 16, 2018.

Пострадавших на вертолетах доставили в медицинский центр в городе Петах-Тиква. Один из них находится в критическом состоянии; у второго травмы средней тяжести, сообщили представители центра.

Как сообщает The Jerusalem Post, нападавший - 26-летний палестинец Аллах Кахба - скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Он получил легкие ранения и после допроса был доставлен в медицинский центр.

Армия обороны Израиля назвала нападение терактом, сообщает Haaretz. Водитель увидел солдат на дороге и намеренно направил машину на них. 

Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" одобрили нападение. Представители ХАМАСа заявили, что теракт произошел ровно через 100 дней после того, как президент США Дональд Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. // espreso.tv

 

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