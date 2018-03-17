Террорист-палестинец на автомобиле протаранил группу израильских солдат, убив двух человек (видео)

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На шоссе на Западном берегу реки Иордан террорист на автомобиле врезался в группу солдат израильской армии
Два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает Ynetnews.
Пострадавших на вертолетах доставили в медицинский центр в городе Петах-Тиква. Один из них находится в критическом состоянии; у второго травмы средней тяжести, сообщили представители центра.
Как сообщает The Jerusalem Post, нападавший - 26-летний палестинец Аллах Кахба - скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Он получил легкие ранения и после допроса был доставлен в медицинский центр.
Армия обороны Израиля назвала нападение терактом, сообщает Haaretz. Водитель увидел солдат на дороге и намеренно направил машину на них.
Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" одобрили нападение. Представители ХАМАСа заявили, что теракт произошел ровно через 100 дней после того, как президент США Дональд Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. // espreso.tv
Петербургская группа «Пикник» попала в серьезное ДТП под Владимиром. Как стало известно FlashNord по информации пресс-службы МЧС данного региона, авария произошла...