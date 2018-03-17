В Одессе на взятке в $10 тысяч попался начальник из миграционной службы

Двум иностранцам должны были оформить фиктивные браки с гражданками Украины.

Руководитель Главного управления по работе с иностранцами и лицами без гражданства одесского облуправления Государственной миграционной службы пойман на взятке 10 тыс. долларов.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

Чиновник должен был решить вопрос о предоставлении вида на постоянное пребывание на территории Украины двум иностранцам. Он планировал оформить для них фиктивные браки с гражданками Украины.

Уголовное производств расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). // LB.ua