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В Одессе на взятке в $10 тысяч попался начальник из миграционной службы

17.03.2018 09:09

Двум иностранцам должны были оформить фиктивные браки с гражданками Украины.

Руководитель Главного управления по работе с иностранцами и лицами без гражданства одесского облуправления Государственной миграционной службы пойман на взятке 10 тыс. долларов.

В Одессе топ-чиновника миграционной службы поймали на взятке $10 тысяч

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

Чиновник должен был решить вопрос о предоставлении вида на постоянное пребывание на территории Украины двум иностранцам. Он планировал оформить для них фиктивные браки с гражданками Украины.

Уголовное производств расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). // LB.ua

 

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