В Одессе на взятке в $10 тысяч попался начальник из миграционной службы

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Двум иностранцам должны были оформить фиктивные браки с гражданками Украины.
Руководитель Главного управления по работе с иностранцами и лицами без гражданства одесского облуправления Государственной миграционной службы пойман на взятке 10 тыс. долларов.
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.
Чиновник должен был решить вопрос о предоставлении вида на постоянное пребывание на территории Украины двум иностранцам. Он планировал оформить для них фиктивные браки с гражданками Украины.
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