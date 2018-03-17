У Львові неподалік залізничного вокзалу виявлено тіло чоловіка без ознак життя

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Громадян, які володіють інформацією про подію, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102».
Вчора, 16 березня, близько 22.30 у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій, 116 неподалік залізничного вокзалу виявлено тіло чоловіка без ознак життя.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі чоловіка правоохоронці виявили численні ножові поранення.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення цього злочину статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, обставини його смерті та осіб причетних до скоєння цього злочину. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу.
Просимо усіх, хто володіє інформацією про подію, зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися у найближчий відділ поліції.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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