Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Працівника каналу «Россия-24» Наталію Гончарову СБУ примусово повернула до РФ

17.03.2018 14:21

СБУ примусово повернула до РФ пропагандистку, яка здійснювала підготовку антиукраїнських телевізійних сюжетів

Співробітники Служби безпеки України заблокували деструктивну діяльність працівника телевізійного каналу «Россия-24» Наталії Гончаровой, яка здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора.

Правоохоронці встановили, що на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, які у викривленому вигляді подавали ситуацію в нашій державі, дезінформували світову спільноту та наносили шкоду міжнародному іміджу України.

За інформацією спецслужби, вона планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території нашої держави.

З метою попередження протиправних дій іноземки, що суперечать інтересам національної безпеки України Гончарову було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

Прес-центр CБ України 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...