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За межі України видворили молдавського кримінального «авторитета»

17.03.2018 15:39

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною міграційною службою видворили за межі України громадянина Республіки Молдова, який негативно впливав на криміногенну ситуацію у Хмельницькому.

Кримінальник, який п’ять разів був засуджений за крадіжки та грабежі, останнє покарання відбував в Україні. По закінченню строку ув`язнення так званий «смотрящій», спираючись на підтримку у кримінальних колах, мав намір створити організоване злочинне угруповання для вчинення тяжких злочинів.

видворення

У результаті проведених за ініціативою Служби безпеки України заходів було прийнято рішення про примусове видворення «авторитета» за межі держави. Також йому заборонено в’їзд у нашу країну строком на п’ять років.

 

Прес-центр СБ України

 

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