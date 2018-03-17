Россия высылает из страны 23 британских дипломата

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Дипломаты должны покинуть страну в недельный срок.
Россия вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.
"Объявляются персонами нон грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге", – говорится в заявлении.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что также прекращается деятельность Британского Совета в России.
"Британская сторона предупреждена, что в случае если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", – добавили в российском МИД.
Ранее Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. Позже Великобритания официально подтвердила применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок".
Также официальный Лондон назвал инцидент "неизбирательным и безответственным нападением на Соединенное Королевство, в результате которого жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску". МИД РФ считает обвинения Мэй по "делу Скрипаля" провокацией, которая подрывает диалог с Великобританией.
После этого британским правительством было принято решение выслать 23 российских дипломатов из-за покушения на Сергея Скрипаля. На то, чтобы выехать за пределы Великобритании, российским дипломатам дали неделю. Кроме того, Лондон по этой же причине усилит проверки на таможне и контроль частных самолетов. // 112.ua
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