Россия высылает из страны 23 британских дипломата

Россия вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

"Объявляются персонами нон грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге", – говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что также прекращается деятельность Британского Совета в России.

"Британская сторона предупреждена, что в случае если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", – добавили в российском МИД.

Ранее Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. Позже Великобритания официально подтвердила применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок".

Также официальный Лондон назвал инцидент "неизбирательным и безответственным нападением на Соединенное Королевство, в результате которого жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску". МИД РФ считает обвинения Мэй по "делу Скрипаля" провокацией, которая подрывает диалог с Великобританией.

После этого британским правительством было принято решение выслать 23 российских дипломатов из-за покушения на Сергея Скрипаля. На то, чтобы выехать за пределы Великобритании, российским дипломатам дали неделю. Кроме того, Лондон по этой же причине усилит проверки на таможне и контроль частных самолетов. // 112.ua