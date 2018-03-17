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Столичный патрульный наживался на пьяных водителях

17.03.2018 17:07

Столичная прокуратура вместе с полицейскими задержала патрульного, который наживался на водителях навеселе.

Об єтом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.

В Киеве патрульный полицейский наживался на пьяных водителях

“Прокуратурой города Киева совместно с КМУ Департаментом внутренней безопасности НПУ задержан 35-летний инспектор патрульной полиции г. Киева во время получения неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что этот полицейский после оформления админпротоколов в отношении водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, предлагал правонарушителям за деньги закрыть материалы дел или способствовать их “лояльному” рассмотрению в суде.

Жертвами полицейского становились прежде всего иностранцы или граждане с низким социальным статусом. Патрульный требовал от своих жертв вознаграждение в размере от 500 гривен до 3,5 тысяч гривен.

“Полицейского задержали сразу после получения им очередной взятки”, — уточнили в прокуратуре.

Правоохранители готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения для взяточника. // УНН

 

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