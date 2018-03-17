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Россиянин убил двух малолетних дочерей и покончил с собой

17.03.2018 18:03

В дневное время 16 марта 2018 года в одном из домов по ул. Трактовой поселка Боровский Тюменского района обнаружены тела двух малолетних сестер 2011 года рождения с признаками насильственной смерти и их отца 1981 года рождения.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц).

СК

Предварительно установлено, что после убийства малолетних, отец покончил с собой.

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами регионального СК проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются лица, располагающие информацией по существу случившегося, назначено проведение ряда судебных экспертиз, кроме того проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. // СК РФ

 

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