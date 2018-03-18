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В поезде Хмельницкий–Лисичанск обнаружили мертвым 22-летнего лейтенента ВСУ

18.03.2018 00:05

Военнослужащий следовал к месту несения службы

В поезде нашли мертвым 22-летнего военного. Об этом сообщается на странице 44-й отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

Свинцицкий Максим Александрович, 1995 года рождения

"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, который повлек смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", - говорится в сообщении.

Событие внесено в единый реестр досудебных расследований, полиция Житомирщины в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командованием военной части А3215 назначено служебное расследование.

По завершению следствия будет определена причина несчастного случая, повлекшего смерть человека.

В сообщении отмечается, что на данный момент нет оснований утверждать, что военнослужащего убили.

Прощаться с лейтенантом Максимом Свинцицким будут 18 марта в его родном городе Полонном Хмельницкой области. // 112.ua

 

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