Умер хакер, который сдал информатора Wikileaks, Челси (Брэдли) Мэннинг, сменившего пол

О смерти Ламо его друзьям сообщил его отец Марио, который написал, что из жизни "ушел яркий ум и сострадательная душа". О смерти Ламо его друзьям сообщил его отец Марио, который написал, что из жизни "ушел яркий ум и сострадательная душа".

Ламо, по его собственным словам, был причастен к взлому баз данных Microsoft и серверов газеты The New York Times. В момент сотрудничества с Wikileaks Челси Мэннинг была известна как рядовой Брэдли Мэннинг и была мужчиной. Брэдли сообщил о передаче секретных данных в переписке с Ламо.

В интервью The Guardian в 2011 году Ламо заявил, что решение выдать Мэннинг американским властям он не принимал, но оно на него "давило". Он говорил, что будет сожалеть о суровом приговоре, напоминает "Дождь" . 35 лет тюрьмы для Мэннинг стали самым суровым приговором за подобное преступление в истории США.

Находясь в тюрьме, Мэннинг сменил пол и стал женщиной по имени Челси. В январе 2017 года уходивший с поста президента США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks, после чего Мэннинг выпустили на свободу.