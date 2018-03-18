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Умер хакер, который сдал информатора Wikileaks, Челси (Брэдли) Мэннинг, сменившего пол

18.03.2018 00:51

В США умер хакер Адриан Ламо, получивший известность после того, как выдал властям США данные для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинга). Ламо было 37 лет.

Коронер в Канзасе подтвердил ВВС данные о его смерти, но не уточнил причину.
 
В США умер хакер Адриан Ламо, получивший известность после того, как выдал властям США данные для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинга). Ламо было 37 летО смерти Ламо его друзьям сообщил его отец Марио, который написал, что из жизни "ушел яркий ум и сострадательная душа".
Ламо, по его собственным словам, был причастен к взлому баз данных Microsoft и серверов газеты The New York Times. В момент сотрудничества с Wikileaks Челси Мэннинг была известна как рядовой Брэдли Мэннинг и была мужчиной. Брэдли сообщил о передаче секретных данных в переписке с Ламо.
 
В интервью The Guardian в 2011 году Ламо заявил, что решение выдать Мэннинг американским властям он не принимал, но оно на него "давило". Он говорил, что будет сожалеть о суровом приговоре, напоминает "Дождь". 35 лет тюрьмы для Мэннинг стали самым суровым приговором за подобное преступление в истории США.
 
Находясь в тюрьме, Мэннинг сменил пол и стал женщиной по имени Челси. В январе 2017 года уходивший с поста президента США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks, после чего Мэннинг выпустили на свободу.
 
В момент сотрудничества с Wikileaks Челси Мэннинг была известна как рядовой Брэдли Мэннинг и была мужчиной. Брэдли сообщил о передаче секретных данных в переписке с Ламо
 
Младший аналитик американской разведки Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года. По данным следствия, проходя службу в Ираке, он передал около 700 тысяч секретных документов сайту WikiLeaks. Документы были выложены в открытый доступ. Среди них были данные, касающиеся проведения военных операций США в Ираке и Афганистане: видеозаписи воздушных ударов, в результате которых погибли мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США. // NEWSru.com

 

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