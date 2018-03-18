Умер хакер, который сдал информатора Wikileaks, Челси (Брэдли) Мэннинг, сменившего пол

Коронер в Канзасе подтвердил ВВС
данные о его смерти, но не уточнил причину.
О смерти Ламо его друзьям сообщил его отец Марио, который написал, что из жизни "ушел яркий ум и сострадательная душа".
Ламо, по его собственным словам, был причастен к взлому баз данных Microsoft и серверов газеты The New York Times. В момент сотрудничества с Wikileaks Челси Мэннинг была известна как рядовой Брэдли Мэннинг и была мужчиной. Брэдли сообщил о передаче секретных данных в переписке с Ламо.
В интервью The Guardian в 2011 году Ламо заявил, что решение выдать Мэннинг американским властям он не принимал, но оно на него "давило". Он говорил, что будет сожалеть о суровом приговоре, напоминает "Дождь"
. 35 лет тюрьмы для Мэннинг стали самым суровым приговором за подобное преступление в истории США.
Находясь в тюрьме, Мэннинг сменил пол и стал женщиной по имени Челси. В январе 2017 года уходивший с поста президента США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks, после чего Мэннинг выпустили на свободу.
Младший аналитик американской разведки Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года. По данным следствия, проходя службу в Ираке, он передал около 700 тысяч секретных документов сайту WikiLeaks. Документы были выложены в открытый доступ. Среди них были данные, касающиеся проведения военных операций США в Ираке и Афганистане: видеозаписи воздушных ударов, в результате которых погибли мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США. // NEWSru.com