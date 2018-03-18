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В Одесской области кавказцы похитили человека и требовали за его освобождение 200 тыс. долларов

18.03.2018 01:37

Правоохранители Одесской области совместно с коллегами из семи регионов Украины разоблачили злоумышленников, которые похищали людей и требовали деньги за их освобождение. 

Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУ ЧП в Одесской области.

В Одесской области задержали похитителей человека, которые требовали за его освобождение 200 тыс. долларов

В состав преступной группы, созданной на этнической основе, входили выходцы из Кавказского региона, специализирующихся на незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.

В частности, полицейские установили факт похищения в ноябре 2017 жителя города Одесса. За его освобождение злоумышленники требовали у родных 200 тыс. долларов США.

В результате принятых мер правоохранители установили шесть непосредственных исполнителей преступления. Также установлены лица, которые способствовали злоумышленникам в осуществлении их намерений.

В результате обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства по делу, транспортные средства и арсенал оружия. Среди изъятого — несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет. Кроме того, изъято гранаты, одна из которых — самодельная, патроны различного калибра, а также штык-ножи и наручники.

“Прокуратурой Одесской области шести преступникам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Относительно четырех задержанных суд Одессы избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток. Местонахождение еще двух злоумышленников устанавливается. Продолжается досудебное расследование. // УНН

 

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