Экс-чинушу, которая ездила пьяной и оскорбляла полицейских, адвокат выставляет жертвой провокаций

В Приморском суде города Одессы рассматривают дело бывшей сотрудницы горсовета Дианы Тирновенко, которая в декабре прошлого года каталась за рулем своего Nissan в состоянии алкогольного опьянения, а также бросалась на журналистов и оскорбляла полицейских

Адвокат в суде убеждал, что его подзащитная стала жертвой провокаций со стороны общественных активистов, а человека, вызвавшего полицию, обвинили в преследовании, пишет Думская.net.

"Она могла испугаться вас, здорового мужчину, который ее преследовал. Вы провоцировали ее, возможно, превышать и нарушать", - утверждает адвокат.

При этом слушание дела переносится уже в пятый раз. По словам адвоката, его подзащитная сейчас проходит стационарное лечение в психоневрологическом диспансере, и покидать клинику надолго медики ей не рекомендуют.

Активисты уверены, что рассмотрение дела намеренно затягивается, чтобы бывшая чиновница смогла избежать наказания, поскольку у суда есть не более 3-х месяцев, чтобы наказать женщину за это правонарушение.

Следующее заседание назначили на понедельник, 19 марта.

В декабре патрульная полиция Одессы остановила автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения. При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру. При этом в салоне авто вместе с ней находился ребенок. // espreso.tv