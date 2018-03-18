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В Днепре цыган «развел» тату-салон на 5 тысяч

18.03.2018 08:45

16 марта в 19:23 неизвестный похитил деньги в тату-салоне VeAn. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения.

Мужчина ромской внешности пришел в салон, чтобы разменять деньги и, помимо своих, прихватил средства салона. Об этом рассказывает Информатор со слов управляющего салона Никиты.

В Днепре мужчина ограбил тату-салон и прославился на весь Интернет

16 марта в 19:23 в тату-салон VeAn на Воскресенской зашел мужчина с 9000 гривнами, купюрами номиналом в 500, и попросил администратора разменять ему крупную сумму более мелкими купюрами. Администратор отказалась, аргументировав тем, что салон не предоставляет подобных услуг. Однако мужчина настаивал, он агрессивно совал в руки сотруднице салона деньги и заходил за стойку. После череды уговоров девушка согласилась, она разменяла мужчине 3000 мелкими купюрами, после чего не досчиталась в кассе 5000 гривен. Управляющий салоном не написал заявление в полицию.

Информатор просит людей быть бдительнее и не пускать этого мужчину к себе в заведение. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, звоните на горячую линию «102», как только чувствуете, что столкнулись с мошенниками. 

 

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