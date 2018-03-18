В Черкасской области пьяная женщина избила мужа и свекровь и сломала пальцы малолетнему сыну

По сообщению патрульной полиции, около 20 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о семейной ссоре. Крики из окна указанной квартиры услышали патрульные, прибывшие на вызов.

В помещении инспекторы обнаружили трех женщин. Самая молодая имела признаки алкогольного опьянения и уверяла полицейских, что является жертвой семейного насилия. Как выяснилось впоследствии, именно она учинила ссору в этот вечер.

Сначала женщина избила своего мужа, который после конфликта ушел из дома, а потом подняла руку на свою свекровь. Однако больше всех пострадал тот, кто не смог защититься - пьяная мать сломала пальцы на руке своему 4-летнему сыну.

Напуганный ребенок плакал и прятался под одеялом в кровати. Патрульные пытались осмотреть ребенка, однако мать бросилась на них с кулаками, за что на нее пришлось надеть наручники.

Ребенку патрульные вызвали скорую помощь, которая госпитализировала мальчика в детскую больницу. Также на место прибыли представители ювенальной превенции полиции, которые в дальнейшем будут заниматься делом по факту родительской халатности и нанесения телесных повреждений ребенку.

Нарушительницу полицейские доставили в городской отдел полиции, где на нее составили административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КоАП. // УНН