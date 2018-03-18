Полиция убрала с Европейской площади грузовик осиротевших «михомайданщиков»

В Киеве полиция вывела с Европейской площади грузовик «михомайданщиков» который приехал для установки сцены для запланированного на 18 марта марша за отставку президента.

"Полиция села за руль и угнала автомобиль, который участники движения привезли на Европейскую площадь", - сообщил народный депутат Юрий Деревянко.

Представители Руха новых сил настаивают на обыске грузовика в присутствии адвокатов из-за опасений, что "туда что-то подкинут". В связи с этим они обратились к министру внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

"Нашли похищенный полицией грузовик со сценой. Ни журналистов, ни представителей Руху новых сил не подпускают!", - говорится в сообщении.

Напомним, активисты Руха новых сил заявили о задержании во время установки сцены для воскресного марша в Киеве. По словам представителей полиции, они получили звонок о том, что в машине могут быть опасные предметы и поэтому заблокировали грузовой автомобиль. // Новое время