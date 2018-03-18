Злочинну групу викрито у створенні сайтів для продажу неіснуючих автозапчастин

Зловмисники пропонували користувачам мережі купити автозапчастини за зниженою ціною, а після 100 % передплати за товар, зникали. Ошукуючи таким чином своїх клієнтів, шахраї щодня отримували прибуток від 20 до 30 тисяч гривень. За даним фактом розпочато більше десятка кримінальних проваджень.

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції та слідчого управління поліції Черкащини Національної поліції України викрили злочинну групу, учасники якої шахрайським шляхом ошукували українців.

Оперативники Черкаського відділу кіберполіції встановили: група складалася з шести учасників та діяла на території усієї країни починаючи з 2016 року. Для здійснення своєї злочинної діяльності вони створили декілька сайтів з продажу автозапчастин. Рекламу своєї діяльності розміщували на відомих Інтернет майданчиках. Щомісячно, лише на просування свого «продукту» вони витрачали близько 50 тисяч гривень.

Для конспірації своєї злочинної діяльності кожні два тижні група змінювала місце розташування свого «офісу», переїжджаючи з регіону у регіон. Також, постійно (один раз у 3-4 дні) змінювалися номери телефонів, за якими з ними можна було зв’язатися, та банківські реквізити для оплати товарів. Встановлено, що усі банківські рахунки, які використовували зловмисники, були оформлені на підставних осіб.

За фактом вчинення протиправної діяльності поліція розпочала більше 15 кримінальних проваджень. Усі вони кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

У їх «офісі», який цього разу розміщувався в місті Умань Черкаської області, правоохоронці провели санкціонований обшук. Відтак, вилучено комп’ютерне обладнання, більше двох десятків мобільних телефонів та зошити з чорновою бухгалтерією.

Працівники Департаменту кіберполіції звертаються до громадян, які стали жертвами цієї злочинної групи, або яким відомі додаткові факти чи інформація про діяльність шахраїв, повідомити про це за телефоном (044) 290-06-12 або електронною поштою.

Перелік банківських карток та номерів телефонів, які використовували зловмисники можливо переглянути ТУТ.

Київське управління Департаменту кіберполіції

Національної поліції України