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В Николаеве неизвестный отморозок на улице ножом изрезал девушке лицо

18.03.2018 11:55

Полиция Корабельного района разыскивает подозреваемого, который на улице порезал девушке лицо.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Неудачное знакомство: в Николаеве на улице девушке порезали лицо ножом

Как сообщили правоохранители, 15 марта около 18:00 19-летняя девушка пешком возвращалась с работы домой.

Как позже она рассказала, возле дома № 110 по пр. Богоявленском ее догнал парень и начал разговор.

Когда девушка спросила цель общения, незнакомец неожиданно ударил ее в лицо и продолжил бить ее уже канцелярским ножом.

Подозреваемый скрылся, а девушка обратилась за помощью к врачам. Медики диагностировали у потерпевшей множественные раны лица и шеи.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями указанного преступления и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Корабельный отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Янтарная, 64 или по телефонам (0512) 40-20-02, 102. // Я и закон

 

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