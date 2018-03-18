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Поліція Києва посилила заходи безпеки у центрі та біля дипломатичних і консульських установ РФ

18.03.2018 12:48

За порядком у столиці стежать поліцейські та нацгвардійці. Чергують кінологи, вибухотехніки та групи превентивної комунікації.

 Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко зауважив, що такі заходи безпеки під час заходів – вимога часу.

«Загалом на службу у центральній частині міста заступили 1500 правоохоронців. Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки та норм чинного законодавства», - зазначив Андрій Крищенко.

У місцях проведення акцій (проспект Повітрофлотський, вулиці Добровольчих батальйонів та Хрещатик) частково обмежено або перекрито рух транспорту. Відтак столична поліція просить водіїв врахувати дорожню обстановку та обрати інші маршрути.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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