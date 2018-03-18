Британия располагает доказательствами того, что именно Россия произвела химоружие "Новичок", который был применен на территории Солсбери с целью покушения на Сергея Скрипаля. Об этом заявил глава МИД РФ Борис Джонсон в интервью "Би-би-си", передает РБК. Как следует из его слов, Москва создала этот ядовитый газ в последние 10 лет.

"Мы на самом деле обладаем доказательствами того, что в течение последних десяти лет Россия не только занималась изучением вопроса доставки отравляющих веществ для убийств, но и занималась разработкой и накоплением запасов «Новичка»", — сказал Джонсон, комментируя заявление Москвы об обратном.

UK Foreign Secretary Boris Johnson calls Russia's response to nerve agent attack a "mixture of smug sarcasm and denial" and says experts from Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons will test samples from Salisbury #Marr https://t.co/UjqlRZwAx6 pic.twitter.com/wEKgwPDaKi — BBC News (UK) (@BBCNews) 18 марта 2018 г.

Уже завтра, 19 марта, Лондон передаст образцы вещества "Новичок", которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, экспертам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Завтра эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию, мы поделимся с ними образцами, они будут исследоваться наиболее уважаемыми международными лабораториями", — рассказал министр.

Ранее в беседе с газетой Sun он назвал ответные меры России по высылке британских дипломатов и закрытию консульства в Петербурге "бесполезными".

"Эти бесполезные меры будут наказанием только для обычных россиян, лишив их безвредных возможностей учить английский и подавать заявки на британские визы, — написал Джонсон. — Сегодня Россия одинока и изолирована. Этот факт демонстрирует самое важное различие между Британией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него нет", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

17 марта Россия объявила о выдворении 23 британских дипломатов, которые должны покинуть страну за неделю, а также о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурга и о полном прекращении работы в России Британского совета, занимающегося продвижением британской культуры и образования.

Ранее премьер-министр Великобритании объявила о масштабных мерах против Москвы в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, где вместе с ними пострадали также 19 человек. Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов. Лондон усовершенствует систему контрразведки, расширит санкции, ужесточит проверки против россиян, заморозит подозрительные счета, откажется от высокоуровневых дипломатических контактов, будет бойкотировать ЧМ-2018, а также реализует ряд секретных инициатив в отношении РФ.

Лидеры Великобритании, США, Германии и Франции выпустили совместное заявление в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором указали, что "вероятность вины России в осуществлении данной атаки крайне высока".

Сергей Скрипаль — бывший служащий в ГРУ и МВД, который в 2004 году был арестован ФСБ по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В августе 2006 года его приговорили к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. В 2010 году он был помилован в рамках обмена на 10 агентов, разоблаченных в США. В том же году Скрипаль получил убежище в Великобритании.

4 марта Скрипаль и его дочь были найдены рядом с торговым центром в Солсбери в тяжелом состоянии и доставлены в больницу, где до сих пор пребывают в коме. Британская полиция установила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадали еще 19 человек, в том числе прибывший на место происшествия полицейский. // Newsader