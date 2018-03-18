Михомайдановцы начали разбирать на Майдане металлические конструкции

В Киеве на Майдане независимости начался проходит очередной михомайдан под названием "Марш за отставку Порошенко".

Михомайдановцы начали разбирать на Майдане независисмости конструкции, установленные накануне, сообщает корреспондент РБК-Украина. Акция началачь с выступления ораторов на импровизированной сцене. Всего собралось собрались около одной тысячи людей включая зевак.



Правоохранители сопровождают марширующих. На месте правоохранители досмотр вещей не осуществляют, проверка происходит на выходе из метро.

Михомайдановци требуют отставки президента Петра Порошенко и скандируют "Ганьба".

В Киеве сегодня, 18 марта, в связи с проведением массовых мероприятий приостановлено движение транспорта по центральной части города.

Известно, что перекрыт Крещатик и все прилегающие к нему улицы. Это улицы Прорезная, Майдан Независимости, Богдана Хмельницкого и другие.

Напомним, в воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России под посольством Российской Федерации в Киеве перекрыт Воздухофлотский проспект. Силовики построили металлические заграждения, под которыми свой пикет развернули представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане РФ не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ. Следовательно, режим охраны дипломатических учреждений России на территории Украины В Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.