В Челябинской области России избирательный участок открыли в магазине, где продают разливное пиво

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В России сегодня проходят выборы Путина. Журналисты следят за инцидентами на избирательных участках и вокруг.
В селе Чипышево местом голосования за президента Российской Федерации сделали магазин, в котором продаётся разливное пиво, сообщает Znak.com
По словам местных жителей, избирательный участок в этом магазине открывают не первый раз, время его работы корректируют.
— Обычно в магазине можно купить пиво, но на время выборов алкоголь продавать прекращают, а вот продукты купить можно, — рассказывают сельчане.
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