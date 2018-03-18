В Челябинской области России избирательный участок открыли в магазине, где продают разливное пиво

В России сегодня проходят выборы Путина. Журналисты следят за инцидентами на избирательных участках и вокруг.

В селе Чипышево местом голосования за президента Российской Федерации сделали магазин, в котором продаётся разливное пиво, сообщает Znak.com

По словам местных жителей, избирательный участок в этом магазине открывают не первый раз, время его работы корректируют.

— Обычно в магазине можно купить пиво, но на время выборов алкоголь продавать прекращают, а вот продукты купить можно, — рассказывают сельчане.