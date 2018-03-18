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В Челябинской области России избирательный участок открыли в магазине, где продают разливное пиво

18.03.2018 15:25

В России сегодня проходят  выборы Путина. Журналисты следят за инцидентами на избирательных участках и вокруг.

В селе Чипышево местом голосования за президента Российской Федерации сделали магазин, в котором продаётся разливное пиво, сообщает Znak.com

По словам местных жителей, избирательный участок в этом магазине открывают не первый раз, время его работы корректируют.

— Обычно в магазине можно купить пиво, но на время выборов алкоголь продавать прекращают, а вот продукты купить можно, — рассказывают сельчане.

 

 

 

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