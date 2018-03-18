В Москве задержан участник «Королевской» ОПГ, находившийся в розыске 22 года

В Москве задержан участник «Королевской» ОПГ Сергей Дунчик, 22 года находившийся в розыске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причем задержание бандита произошло случайно. Дунчик слишком громко праздновал свое 53-летие в квартире в одном из столичных районов, из-за чего соседи вызвали полицию. Приехавшие на вызов правоохранители «пробили» Дунчика по базе и произвели задержание.

Как сообщается в канале, бандиту инкриминируют участие в разбойном нападении на африканских студентов в Москве в 1995 году. Вместе с другими членами ОПГ Дунчик отобрал у них 10 тысяч долларов, после чего был объявлен в розыск, теперь ему грозит 15 лет лишения свободы. // Crimerussia