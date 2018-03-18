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Поліція Києва просить допомоги у встановленні матері, яка викинула новонароджену дитину у смітник

18.03.2018 17:12

Попередньо встановлено, що тіло дівчинки у контейнер викинули на вулиці Теремківській. Якщо ви маєте інформацію, яка сприятиме розслідуванню цього злочину, просимо повідомити за телефонами 102, 525-04-04, 067-379-55-70.

14 березня 2018 року у сміттєвому контейнері на території заводу з переробки вторинної сировини правоохоронці виявили тіло немовля. У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом вбивства матір’ю новонародженої дитини слідчий відділ Голосіївського управління поліції проводить досудове розслідування за ст. 117 Кримінального кодексу України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що сміття привезли від будинку на вулиці Теремківській, 3 Голосіївського району столиці. Встановлено: тіло дівчинки матір викинула у період з 8 до 14 березня.

Зараз столичні правоохоронці проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події. Тож звертаємося до мешканців столиці з проханням надати інформацію, яка може допомогти в становленні породіллі.

Повідомити дані можна звернувшись до Голосіївського управління поліції (вулиця Голосіївська, 15) або за телефонами: 102, 525-04-04, 067-379-55-70.

Відділ комунікації поліції Києва

Катерина Поліщук

 

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